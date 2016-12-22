«ЛНР» должна шахтерам Свердловского района более пяти миллионов рублей — соцсети

Шахтерам оккупированного Свердловска не платят зарплату и собираются закрывать угледобывающие предприятия. Об этом говорится в сообщении группы «Свердловск – ты должен это знать» Вконтакте.

Так, по информации источника, проблемы выплаты зарплаты сотрудникам шахты им. Войкова и им. Володарского «ГУП ЛНР «Углереструктуризация» так и не были решены. С ноября рабочие предприятия пытаются добиться встречи с главарем «республики» Игорем Плотницким и ранее оставляли свои запросы в приемной «Мира Луганщине».

На момент обращения, 8 ноября, задолженность по зарплате составляла 5,5 миллионов рублей.

«В ответ на обращения шахтеров власти ЛНР долгое время хранили молчание, потом пообещали выделить гуманитарную помощь и только в середине декабря сообщили, что до конца года, возможно, выплатят долги. Рассказали также и о планах сокращения штата шахты им. Войкова – полное сокращение поверхностных рабочих и 50% — подземных», — отмечено в сообщении.