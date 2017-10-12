Прокуратура Украины начала расследовать преступления «МГБ ЛНР» и российского генерал-майора

Генерал-майор Вооруженных сил РФ Роман Шадрин подозревается в организации похищения людей

Главная военная прокуратура Генпрокуратуры Украины начала досудебное расследование уголовного производства в отношении генерал-майора Вооруженных сил РФ Романа Шадрина, известного на территории «ЛНР» как «Царь» и «Генерал». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что начать процесс усыновления лиц, которых незаконно задерживало так называемое «Министерство государственной безопасности ЛНР». Выясняется роль, которую сыграл в этих задержаниях Роман Шадрин.

По информации ГПУ, Шадрин организовал похищение гражданских, в том числе граждан РФ, их дальнейшее незаконное заключение, физическое насилие и другое жестокое обращение с ними.

Как сообщалось ранее, с октября 2014 по август 2015 года, действуя по предварительному сговору с другими представителями власти и должностными лицами Вооруженных Сил РФ, будучи так называемым замминистра «Министерства государственной безопасности» террористической организации «ЛНР», участвовал в ведении агрессивной войны против Украины.

Военная прокуратура в 2017 году объявила Шадрину о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации), ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны), ч.1 ст. 438 (ведение приказов о совершении жестокого обращения с гражданским населением) УК Украины.

По данным сайта «Миротворец» Шадрин участвовал в 1-й и 2-й чеченских войнах. Имеет звание Героя РФ.

В ведомстве просят сообщать любую информацию о незаконных задержаниях боевиками «МГБ ЛНР» в Главную военную прокуратуру Генеральной прокуратуры Украины.