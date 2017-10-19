На шахте «Селидовуголь» горняки отказываются подниматься на поверхность

34 шахтера под землей требуют погашения долгов по заработной плате

В Донецкой области горняки шахты «1/3 Новогродовская» ГП «Селидовуголь» остались под землей и отказались подниматься из шахты, пока им не погасят долги по зарплате. Об этом сообщает глава Независимого профсоюза горняков Украины, глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец в Facebook.

«На шахте «1/3 Новогродовская» ГП «Селидовуголь» Донецкой области 34 горняка первой смены отказываются подниматься на поверхность из-за невыплаты им зарплаты», — пишет он.

Ранее сообщалось, что сотрудники шахты «Каптальная» госпредприятия «Мирноградуголь» отказываются выполнять работу до погашения задолженности по зарплатам за август. В июле 2017 года на другом угольном предприятии – лисичанской шахте имени Капустина – горняки объявляли подземную забастовку из-за невыплаты зарплаты.