В СБУ раскрыли механизм финансирования «ЛНР» из Москвы

Сотрудники СБУ разоблачили механизм финансирования ЛНР правительством Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства

По информации спецслужбы, «бюджетом ЛНР» на первый квартал текущего года предусмотрено поступление более одиннадцати миллиардов рублей.

«Собственными силами главари террористов способны собрать лишь два из них. Остальная сумма запланирована в виде получения финансовой помощи от правительства РФ, а сам проект бюджета соглашался т.н. «Народным советом ЛНР» с профильными российскими министерствами», — сказано в сообщении.

В СБУ заявляют, что деньги проходили через благотворительный «Фонд поддержки международных гуманитарных проектов» (президент — гражданин России Владимир Игоревич Пашков). Учредителем Фонда, зарегистрированного в конце 2015 года, является московский «Международный расчетный банк».

Сотрудники СБУ установили, что Фонд через счета русской некоммерческой организации «Центр международных расчетов» направляет средства непосредственно в т.н. «Государственный банк ЛНР». Так, стало известно, что «Народная милиция ЛНР» получила более 820 млн рублей, м «МГБ ЛНР» почти сто миллионов рублей.

Оперативники спецслужбы выяснили, что значительные средства из российских поступлений используются на финансирование пропагандистской работы среди населения для дискредитации Украины. Бюджет пропагандистов ЛНР составляет почти тридцать миллионов рублей.