СБУ задержала бойца ВСУ, который ранее служил в «ДНР»

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали военнослужащего-контрактника, который до этого воевал на стороне террористов

Военнослужащего-контрактника, служившего в одном из подразделений ВСУ, задержали в Донецкой области по подозрению в службе на стороне боевиков. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Злоумышленник, имеющий боевой опыт, полученный во время службы в Афганистане, присоединился к террористической организации «ДНР» в июля 2014 года под влиянием пророссийской пропаганды. Как артиллерист участвовал в боевых действиях вблизи населенных пунктов Снежное, Дмитровка и Иловайск. В августе 2014 был ранен. После выхода из больницы боевик вернулся к своей группировке. Прошел обучение под руководством российских военных представителей по прозвищу «Терек» и «Урал». Воевал под Дебальцево», — говорится в сообщении пресс-центра.

Задержанный рассказывает, что весной 2015 года он якобы разочаровался в идеях «Новороссии» и уехал к сестре в Россию. Для пересечения границы РФ бывший боевик воспользовался удостоверением участника «ополчения ДНР», которое было подписано террористом Стрелковым.

Финансовые трудности вынудили бывшего бойца «ДНР» вернуться в Украину и вступить в ВСУ. Там он служил в одном из подразделений и участвовал в АТО, где и был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины.

«Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении пресс-центра.

Следственные действия по делу перебежчика продолжаются.