СБУ рассекретила тайник боевиков

В районе АТО СБУ выявила тайник с гранатометами и гранатами

Об обнаружении хранилища с боеприпасами сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

«Из тайника, который был обустроен вблизи временного пропускного пункта в районе с. Новогродовка Донецкой области, оперативники спецслужбы изъяли четыре реактивных противотанковых гранаты РПГ-18, десять гранат РГД-5 и Ф-1, а также почти полтысячи патронов калибра 5,45 мм», — говорится в сообщении спецслужбы.

Предполагается, что обнаруженные боеприпасы могли использоваться боевиками для диверсионной деятельности против сил АТО.

Источник сообщает, что оружие из тайника будет поставлено на учет в одном из подразделений ВС Украины. Следственные действия по инциденту продолжаются.

Напомним, что в ноябре прошлого года в Рубежном уже находили схрон боевиков.