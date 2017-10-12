В Мариуполе задержаны люди, планировавшие теракт

В СБУ утверждают, что двое граждан планировали несколько терактов на железнодорожном вокзале

По данным Службы безопасности Украины, 9 октября в Мариуполе были задержаны двое граждан, которые планировали устроить теракт. Об этом на брифинге 11 октября заявил председатель СБУ Василий Грицак.

По его словам, злоумышленники хотели устроить несколько терактов, первый из которых планировался на мариупольском железнодорожном вокзале в отношении пассажиров поезда «Мариуполь – Киев».

Как утверждают в СБУ, злоумышленники действовали по заказу «МГБ ДНР».

По словам Грицака, задержание произошло при попытке заложить взрывное устройство в одном из помещений железнодорожного вокзала в Мариуполе. Бомба, оборудованная средством дистанционного подрыва, состояла из двух противопехотных осколочных мин МОН-5 и была обезврежена специалистами.

В ведомстве сообщают, что задержанные при допросе рассказали, что в дальнейшем они должны были подорвать еще ряд социальных и инфраструктурных объектов в мирных регионах Донецкой области.

Также в СБУ показали фото обезвреженного взрывного устройства.

При этом в «ДНР» заявили, что не причастны в подготовке теракта в Мариуполе.

«Бред. Мы не приемлем тактику террора. В отличие от Украины, мы не используем террористические методы ведения войны. Это очередная провокация», — сказал член «ДНР» Эдуард Басурин РИА «Новости».