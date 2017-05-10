СБУ: обнаружены новые тайники с оружием

В районе проведения АТО сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили два тайника с оружием и боеприпасами

Два схрона с оружием были найдены сотрудниками СБУ недалеко от района проведения антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

«В заброшенном здании на окраине поселка Мироновское Донецкой области оперативники спецслужбы совместно с военными изъяли сто девять выстрелов к гранатометам различных модификаций с сорока зарядами к ним, три противотанковые мины ТМ-62М, более шестидесяти патронов со снарядами осколочно-фугасной группы ОФЗ-23 и более чем одиннадцать тысяч патронов к стрелковому оружию различного калибра», — говорится в сообщении.

Еще один тайник с оружием и боеприпасами был найден в поселке Широкино Волновахского района Донецкой области.

«Из колодца на территории частного дома правоохранители изъяли гранатомет РПГ-26 и около сотни патронов калибра 12,7 мм с бронебойно-зажигательными пулями. Местный житель также хранил использованный реактивный огнемет РПО-А «Шмель»», — сообщает пресс-служба.

Эксперты СБУ заключили, что огнемет был изготовлен в 2000 году в РФ и не находился на вооружении в ВС Украины.

Напомним, что сотрудники СБУ совместно с военными и ранее находили нелегальные склады с техникой и боеприпасами на территории, близкой к АТО.