СБУ временно не выдает электронные пропуска в зону АТО

Сбой в системе заставил приостановить выдачу электронных пропусков. Сервис будет недоступен еще некоторое время

Служба безопасности Украины была вынуждена временно приостановиться выдачу электронных пропусков из-за технического сбоя. На сегодняшний день заявки, поданные после 3 октября 2017 года, находятся в обработке более 10 дней, но документы не выдаются. Об этом сообщают в общественной организации «Восток-SOS».

Проблема коснулась всех пропусков: и тех, которые оформляются впервые, и тех, которые подали на продление.

Правозащитники предупреждают, что с подобной «зависшей» заявкой ехать на КПВВ ненадежно. Если пропуск не оформлен, то его нет в базе данных, и человека с отсутствующими электронными документами не пропустят.

В СБУ сообщили, что сейчас ведутся технические работы на сайте по оформлению разрешений, поэтому возможны проблемы.

Технические работы, по их информации, продлятся ориентировочно до конца следующей недели.

Чтобы все же получить пропуск, можно явиться лично в Координационные группы или обратиться через представителя непосредственно в Координационные группы СБУ.