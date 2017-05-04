СБУ: боевики используют российское оружие

СБУ продолжает собирать подтверждения использования боевиками на Донбассе российского оружия

Сотрудники СБУ выявили два факта использования боевиками российского оружия. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ на странице в Facebook.

СБУ имеет подтверждения использования боевиками так называемой «ДНР» оружия и боеприпасов, произведенных в России.

«В «серой зоне» в районе донецкого аэропорта правоохранители обнаружили два выстрела к гранатомету РПГ-7В, оставленные боевиками. Возле одного из опорных пунктов Вооруженных сил Украины на линии разграничения оперативники спецслужбы изъяли огнемет «Шмель», — говорится в сообщении.

Эксперты говорят, что обнаруженное оружие и боеприпасы были изготовлены в Российской Федерации после 1991 года. На вооружении у сил АТО они не состоят.