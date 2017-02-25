Савченко в Донецке понравился набор телеканалов для украинских пленных

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко рассказала о своей поездке в Донбасс, где она встретилась с украинскими пленными. Впечатлениями от увиденного Савченко поделилась в Facebook.

«Удалось увидеть наших пленных. Ребята чувствуют себя хорошо. Условия обычные, тюремные. Отношение к ним, говорят, нормальное. В камере по три, прогулка – час в сутки, телевизор смотреть выводят, каналы преимущественно российские, из украинских ловит «1+1″ и 5 канал. Верят, что скоро будут на свободе, и надежды не теряют! Боремся за наших побратимов!» – написала Савченко.