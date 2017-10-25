Донбасс назван одним из самых заминированных регионов в мире

В ОНН считают, что если не разминировать Донбасс, то это остановит развитие региона на долгие годы

ОРДЛО становится одним из наиболее заминированных регионов в мире. Об этом на брифинге о гуманитарной ситуации в Украине заявила помощник генсека ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер, передает РБК.

«Восточная Украина сталкивается с проблемами защиты. Она быстро становится одним из самых заминированных регионов в мире, и если проблему не решить, это остановит ее развитие на многие годы вперед. Разминирование и просвещение о риске мин необходимо во всех затронутых конфликтами районах, особенно вдоль линии соприкосновения, включая контрольно-пропускные пункты на де-факто границе», — заявила Мюллер.

Напомним, что по данным ОБСЕ на Донбассе с начала 2017 года из-за неразорвавшихся боеприпасов погибли 27 человек и еще 62 получили травмы.