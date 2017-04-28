С места подрыва автомобиля патруля ОБСЕ изъяты предметы

Наблюдатели посетили место, где 23 апреля произошел подрыв автомобиля миссии ОБСЕ

В отчете, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ (СММ) в Украине сообщается, что 25 апреля специалисты продолжили осмотр места, где произошел взрыв автомобиля патруля миссии.

«На месте инцидента команда Миссии изъяла несколько предметов. Два российских офицера при Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сопровождали наблюдателей на протяжении всего их пребывания на месте инцидента», — сообщает источник.

Напомним, что 23 апреля недалеко от населенного пункта Пришиб, контролируемого силами боевиков «ЛНР», произошел подрыв патрульного автомобиля мониторинговой миссии ОБСЕ. В результате инцидента погиб сотрудник миссии, гражданин США Джозеф Стоун. Еще двое наблюдателей получили ранения. Сторона боевиков поспешила высказать разные причины произошедшего.