В зале Рубежанского суда подсудимый угрожал подрывом взрывного устройства

Во время чтения приговора Владимир Козюберда отдал полицейским кольца от гранаты и сообщил, что сейчас будет взрыв. Все присутствующих в здании пришлось эвакуировать

В Рубежном во время заседания суда подсудимый заявил, что он намерен подорвать всех присутствующих. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

После оглашения судьей приговора, которым предусматривалось взятие подсудимого под стражу в зале суда, подсудимый, в тот момент, когда к нему приблизились сотрудники полиции для исполнения приговора суда, достал два кольца от гранат и закричал: «Держи, смотри, что я тебе даю. Сейчас граната выпадет из-за пазухи».

Сотрудники полиции мгновенно заблокировали подсудимого и «вытащили» в отдельную комнату, где «накрыли» его своими телами. В это время другие полицейские немедленно начали эвакуацию — попросили всех присутствующих в зале заседания покинуть здание суда, вызвали экспертов-взрывотехников, следственно-оперативную группу, скорую помощь и спасателей. До приезда экспертов полицейские, рискуя своей жизнью, удерживали мужчину с «гранатами».

Во время проверки выяснилось, что подсудимый держал в руках настоящие кольца от гранат, а под рукой у него обнаружили консервную банку.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции, опрашивают всех свидетелей этого события. Данный факт будет внесен в ЕРДР и квалифицирован как «Хулиганство».

Как сообщает «Восточный Репортер», житель города Рубежное Владимир Козюберда обвинялся в поджоге домов и автомобилей людей, которых считал сепаратистами и был уверен, что законным путем их не накажут.