Россия мешает прекратить боевые действия на Донбассе

Действия России мешают прекратить боевые действия на Донбассе – временная поверенная по делам США в ОБСЕ

Россия саботирует усилия по прекращению боевых действий на востоке Украины, не осуждает акты запугивания СММ ОБСЕ, продолжает нарушать права оппозиции в Крыму. Об этом заявила временная поверенная по делам США в ОБСЕ Кейт М. Бернс в своей речи перед постоянным советом ОБСЕ в Вене. Сообщение об этом публикует «Голос Америки».

Бернс привела примеры того, как Россия нарушает режим прекращения огня и разведения сил на востоке Украины:

«Россия продолжает поведение, которое подрывает прекращение боевых действий. Опять, 29 апреля наблюдательная миссия ОБСЕ слышала выстрелы в районе разведения сил под станицей Луганской. Это перезапустило отсчет времени прекращения огня перед разведением сил. Наблюдательная миссия сообщила, что выстрелы делались с территории под контролем сепаратистов. 14 апреля, в тот же день, когда силы сепаратистов под предводительством России объявили о готовности отойти от Станицы Луганской, наблюдательная миссия отчитывалась о нападении совместных российско-сепаратистских сил на украинские позиции. В течение двух недель, совместные российско-сепаратистские силы держали 30 единиц запрещенного оружия включая танки и гаубицы в 15 километрах от района разведения сил», — говорится в сообщении.

Поверенная подчеркнула, что только соблюдение режима прекращение огня и разведение сил может стать условием для соблюдения минских договоренностей.

Кейт Бернс выразила сожаление по поводу того, что Россия не поддержала ту часть заявления ОБСЕ, где осуждаются попытки запугать наблюдателей мониторинговой миссии, и где идет речь о необходимости гарантировать доступ миссии по всей территории Украины.

«Отказ России присоединиться к остальным странам-участникам и полностью поддержать наблюдателей соотносится с тем, что она не обеспечивает доступ миссии по всей территории Украины, в частности на территориях подконтрольных совместным российско-сепаратистским силам. Ограничения в доступе, вместе с угрозами и запугиванием ослабляют наблюдательную миссию. Только на прошлой неделе, совместные российско-сепаратистские силы 13 раз ограничивали доступ наблюдательных миссий», — заявила Кейт Бернс.

Россия продолжат игнорировать права тех, кто противостоит незаконной аннексии Крыма, сообщает источник.

«Мы призываем прекратить преследование независимого журналиста Николая Семены. Фиктивный суд над ним возобновился 3 мая — на Всемирный день свободной прессы после 5-недельного перерыва», — отметила Бернс.

Временная поверенная по делам США в ОБСЕ заявила, что попытки России изменить границы Украины никогда не будут признаны.

«Вместе с нашими европейскими партнерами мы заявляем, что наши санкции против России останутся в силе пока она полностью не выполнит минские договоренности, а санкции связаны с Крымом будут в силе пока Россия не вернет Украине контроль над полуостровом», — добавила она.