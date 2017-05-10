«Россия-24» показала в прямом эфире «военные парады» в «ЛНР» и «ДНР»

Вместе с военным парадом в Москве, российский государственный канал «Россия-24» показал «парады» в «Л-ДНР»

Российский государственный информационный телеканал «Россия-24» 9 мая вел трансляцию с оккупированных Луганска и Донецка. Там боевики группировок «ДНР» и «ЛНР» проводили «военные парады», приуроченные к 72-й годовщине Дня победы. Об этом сообщает Радио Свобода.

На этом же канале, но позже, россияне смогли увидеть парад, проводимый в Москве.

Напомним, сегодня в «ЛНР» и «ДНР» проводятся массовые мероприятия, включающие «военные парады», «Марш мира» и шествия «Бессмертного полка».