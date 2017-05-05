Георгий Тука: России не нужен антрацит из Донбасса

Георгий Тука рассказал, что в ОРДЛО закрываются шахты. Шахта имени Засядька уже перестала добывать уголь.

Захваченные боевиками украинские предприятия в ОРДЛО останавливаются. Про это в эфире «5 канала» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Георгий Тука.

«Те шахты, которые добывают антрацитовую группу угля, — крест. Этот уголь ни на тех территориях, ни в Федерации никому не нужен. Своего хватает более чем. Единственный путь — закрываться. Шахта Засядько уже закрыта, люди получили сообщение об отпуске на неопределенный срок за свой счет», — говорит замминистра.

Также тука отмечает, что оборудование с Алчевского и Енакиевского комбинатов, скорее всего, будет вывезено в Россию. Сейчас на Алчевском предприятии находится современное и дорогостоящее оборудование, приобретенное в кредит за большие деньги. Оно может заинтересовать оккупантов.

Напомним, в руках группировок «ЛДНР» в результате «национализации» оказались одни из лучших шахт украинского углепрома.