Школам на Луганщине пытались продать российские автобусы

Автобусы, произведенные в РФ, замаскировали под другую марку и пытались продать на украинском тендере

СБУ помешало нечестным дельцам продать на украинском тендере санкционную российскую продукцию в рамках программы «Школьный автобус», передает пресс-служба Главного управления СБУ в Луганской области.

Правоохранители установили, что тендерный комитет одного из районных отделов образования объявил процедуру открытых торгов по закупке школьных автобусов общей стоимостью один миллион четыреста пятьдесят тысяч гривен.

Оба участника конкурса предоставили предложения поставок автобусов изготовленных на заводе в РФ. Для участия в тендере автомобили были косметически модифицированы в Украине для отображения другой «марки» в документации.

На российского производителя автобусов решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», утвержденного Президентом Украины, наложены санкции в виде запрета государственных закупок его продукции в течение трех лет.

Служба безопасности Украины сообщила о выявленных фактах в тендерный комитет, который отклонил предложения обоих участников.