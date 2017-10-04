Россиянина, воевавшего в «Азове», собрались заочно судить в Москве

Обвиняемый Роман Железнов будет проходить по статье «участие наемника в вооруженном конфликте»

Российская прокуратура обвиняет гражданина РФ Романа Железнова в участии в боевых действиях на Донбассе. Его будут судить заочно в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

«Утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участника украинского националистического вооруженного формирования батальона «Азов». Поскольку компетентными органами Украины в выдаче Российской Федерации злоумышленника отказано, уголовное дело направлено в Черемушкинский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу в его отсутствие», — говорится в сообщении.

Железнову инкриминируют «участие наемника в вооруженном конфликте».

В сообщении говорится, что Роман Железнов – российский национал-социалист, входивший в группировку Максима Марцинкевича (прозвище «Тесак») «Реструкт». В 2014 году он бежал в Украину и вступил в батальон «Азов».