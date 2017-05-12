Правительство России выделило 10 миллиардов рублей на покупку руды для заводов «Л-ДНР»

Правительство Медведева выделило 10 млрд. рублей на закупку сырья для металлургической промышленности. РБК считает, что материалы будут поставляться на заводы «ЛНР» и «ДНР».

Сообщается, что указ о выделении средств был подписан премьер-министром Дмитрием Медведевым 4 мая. Исполнителем было назначено Федеральное агентство по государственным резервам. Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщает РБК.

Издание утверждает, что именно Росрезерв занимался оказанием гуманитарной помощи для оккупированных территорий Донбасса. Это ведомство выступало посредником при поставке сырья на металлургические заводы «Л-ДНР». Самими поставщиками являются крупнейшие российские горнодобывающие компании. При этом компания «Российские железные дороги» предоставила скидку на перевозку железорудного сырья до станции Успенская Ростовской области, пограничной с «ДНР».

Напомним, сейчас на территории ОРДЛО находятся три крупных металлургических предприятия: Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ), Алчевский меткомбинат и «Донецксталь». В марте 2017 года власти незаконных группировок ввели внешн​​ее управление на этих предприятиях. Так называемая «национализация» прошла и на ряде других предприятий ОРДЛО.