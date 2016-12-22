Российскому актеру зачем то понадобился паспорт непризнанной «ДНР» (фото видео)

Известный российский актер, сценарист и режиссер Иван Охлобыстин получил паспорт непризнанной «Донецкой народной республики».

Об этом сообщает сепаратистский сайт «Донецкое агентство новостей».

По информации источника, паспорт Охлобыстину вручил лично главарь «ДНР» Александр Захарченко. Вручение документа прошло в центре Донецка.

Главарь боевиков заявил, что это радостное для них событие. Он зачитал присутствующим заявление актера на предоставление ему гражданства «ДНР». После этого под аплодисменты вручил Охлобыстину паспорт.

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Напомним, актер входит в список лиц, которым запрещен въезд в Украину с 2014 года в связи с тем, что они поддерживают сепаратистов.