Как Россия посредством Донбасса хочет уничтожить ЕС

«Агенты влияния Кремля в Европе» – тема одновременно и изученная, и неизвестная. С одной стороны, публикаций хватает, с другой, – серьезность проблемы мало кто понимает до конца. Точно так же обстоит дело с европейскими друзьями «республик» Донбасса. О них знают, разоблачают фейковые «посольства» «ЛДНР», посмеиваются. А между тем это два направления в одной работе, которая направлена на ослабление и развал Европейского Союза.

Александр БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ, «РГ»

Михаил БЕРЕЖНОЙ

Прогрессивное человечество радуется поражению на президентских выборах во Франции «пророссийского кандидата» Марин Ле Пен. Однако ее «Национальный фронт» из политической жизни страны никуда не делся – впереди парламентские выборы. Обстановка на выборах во Франции – повод поговорить о том, как Москва влияет на политику в Европе.

На первый взгляд эта мысль может показаться признаком паранойи, конспирологической теорией и отголоском Холодной войны. Но «если у вас паранойя, это не значит, что вами не следят».

Конспирологии тут куда меньше, чем хотелось бы.

Европа действительно опутана сетью из российских агентов влияния, и они уже оказывают существенное влияние на политическую жизнь стран Европейского Союза. И тема Украины, оккупированных территорий на Донбассе действительно играет исключительно важную роль в их подрывной работе. О том, к чему она ведет – чуть позже. Вначале – о самой сети.

«Институт Суворова» и другие

– Многие австрийцы были возмущены тем потоком лжи и клеветы, который обрушился на наши головы в связи с событиями на Майдане, киевским путчем и последующей войной в Донбассе. Это был именно путч, вооруженный захват власти, а отнюдь не «революция достоинства», как пыталась представить западная пресса. Активную роль в киевском путче сыграли неонацисты, бандеровцы. Но на Западе, в том числе в Австрии, об этом не говорили, – жалуется австрийский деятель Патрик Поппель (Patrick Poppel) в интервью сайту «Московского бюро по правам человека».

Имя Поппеля несколько раз упоминалось в связи с его поездками в группировки «ЛНР» и «ДНР». Он возглавляет «Институт Суворова» в Вене, который, как декларируется, создан для налаживания культурных связей Австрии с «Русским миром». Деятельность его поддерживается российским посольством. А сам Поппель, кроме того, участник «Центра континентального сотрудничества», который имеет финансирование из России и фактически является зарубежным подразделением «Евразийского движения Российской Федерации».

В блестящем исследовании о праворадикальных пособниках Кремля в Центральной Европе Лорант Дьори и Владимир Соловьян указывают на интересную деталь. «Институт Суворова» и «Центр континентального сотрудничества» имеют связь с ультраправыми молодежными организациями, которые стоят на позициях евразийства. Эта платформа, разработанная российским политологом Александром Дугиным, популярна среди членов «Идентитаристского движения» (Identitarian Movement).

Помимо прочего, Австрийская партия свободы (больше 20% в нижней палате парламента) подписала договор о сотрудничестве с «Единой Россией». А уровень поддержки АПС растет, и в 2016 году составил уже 35%.

Показательно, что делегация этой влиятельной партии приняла участие в «Ялтинском международном экономическом форуме», который оккупационные власти проводили недавно в Крыму.

Немецкие левые, немецкие правые

В Германии у России тоже есть мощное лобби. Даже если не говорить о Герхаде Шрёдере, который с поста Федерального канцлера перешел на пост председателя совета акционеров консорциума Nord Stream – газопровода «Северный поток». После 10 лет в этом кресле экс-канцлер получил должность председателя правления компании Nord Stream 2 (октябрь 2016). В первом «Северном потоке» у «Газпрома» был 51% акций, во втором – 100%. Как все мы понимаем, Шрёдер оставался и остается влиятельным человеком в своей стране.

Резкие заявления против политики Ангелы Меркель и Евросоюза в целом относительно России и по украинскому вопросу делает Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) – незаслуженно мало известная в нашей стране. Еще в 2014 она заявляла, что в Киеве на значимых постах находятся нацисты, а санкции против РФ спровоцировали «бессмысленную экономическую войну». Она требовала «вернуться на путь дипломатии, отменить санкции».

Политический вес этой защитницы России – немалый. Она глава фракции «Левая» в Бундестаге, в прошлом – депутат Европарламента от Партии демократического социализма. ПДС – это новое название ГДРовской «руководящей и направляющей», СЕПГ — марионетки КПСС, в которую Вагенкнехт вступила в 1989 году. После объединения ПДС с партией «Труд и социальная справедливость – Избирательная альтернатива» в партию «Левая» несколько лет боролась за пост ее вице-председателя. И добилась даже большего – поста первого зампреда.

По итогам выборов-2013 «Левая» – третья по величине партия Германии и самая мощная сила в оппозиции. Партия выступает против сокращения соцвыплат, за повышение минимальных зарплат и (неожиданно) – против мигрантов, которые отбирают рабочие места у немцев.

Есть друзья России и среди более маргинальных движений. В материале о «мировых наблюдателях» во время «праймериз» в группировке «ЛНР» мы рассказывали о крайне правом журналисте Мануэле Оксенрайтере (Manuel Ochsenreiter). Он редактировал журнал «Deutschen Militärzeitschrift», который немецкое правительство запрещало заказывать библиотекам – из-за близости к неонацистскому спектру. Нынешнее его издание – ультраправый журнал «Zuerst!» Оксенрайтер выступает за «сохранение немецкой национальной идентичности». Близок с автором концепции евразийства – радикальным российским политологом Александром Дугиным.

«Братья Италии» и «Лига Севера»

Довольно подробно об итальянских связях РФ «РГ» писала в связи с визитом в группировку «ЛНР» представителей партии «Лига Севера» (Lega Nord) Палмарино Дзоккателли (Palmarino Zoccatelli), Джанматтео Феррари (Gianmatteo Ferrari) и Луки Бертони (Luca Bertoni). Эти сепаратисты выступают за отсоединение их областей — Венето и Ломбардии — от Италии; требуют снятия экономических санкций с России; заключили договор о сотрудничестве с кремлевской партией «Единой Россией».

Также засветились в сотрудничестве с террористическими группировками Донбасса от партии «Братья Италии» (Fratelli d’Italia) члены регионального и национально парламента соответственно Маурицио Марроне (Maurizio Marrone) и Гаетано Настри (Gaetano Nastri); от партии «Вперед, Италия» (Forza Italia) – Джилберто Пичетто (Gilberto Pichetto) и Алберто Чирио (Alberto Cirio), депутаты национального и европейского парламента соответственно.

Названные партии правого толка связаны с Сильвио Берлускони, бывшим премьер-министром Италии, обвиненным в коррупции, большим другом президента РФ Путина.

Названные вначале визитеры в «ЛДНР» из «Лиги Севера» занимают посты в региональных «культурных» ассоциациях «Венето – Россия» и «Ломбардия – Россия». И это не единственные организации, которые занимаются пророссийской (и антиукраинской) пропагандой в Италии.

Один из центров, которые представляют Украину «кровавым агрессором», – Российский Центр науки и культуры в Риме. Его директор – Олег Осипов, дочь которого Ирина Осипова возглавляет общественную организацию «Русско-Итальянская Молодежь» (РИМ), а также тесно связана с итальянским правым движением.

Ирина Осипова – помощник политика из «Братьев Италии» Джорджии Мелони (Giorgia Meloni), баллотировавшейся на должность мэра Рима. Русская помощница и сама была выдвинута этой партией в совет коммуны Рима (как бы горсовет). Мелони обещала в случае избрания одну из улиц переименовать в честь Джорджо Альмиранте – нациста, сподвижника Бенито Муссолини. В комментарии изданию «Новый день» Осипова заявила, что ничего плохого в этом нет, потому что он был «яркой фигурой».

Знаменита Осипова еще тем, что именно она «спалила» нынешнего «координатора» «Итальянского центра в «ЛНР» Андреа Пальмери, который сейчас выступает как представитель итальянских бизнес-кругов. А она делала с ним интервью как с «итальянским ополченцем», и по запросу Andrea Palmeri читатель неизменно получает от Google ссылки на Sputnik-Италия и сайт Российско-итальянской молодежи. Ну, и, конечно, фотки с российским нацистом Алексеем «Фрицем» Мильчаковым, командиром т.наз. ДШРГ «Русич» дорогого стоят.

«Майда-головые занесли на сайт Миротворец. Ничто иное как публичное признание и медаль за активность», – сообщила на своей странице «Вконтакте» Осипова.

Ах, да. У русской активистки в Италии один из самых ходовых тегов – #евроскептицизм. Кремль как бы открытым текстом пишет: «Мы хотим развалить Евросоюз».

Цунами на пороге Европы

Ситуацию с пророссийскими и антиукраинскими партиями и общественными движениями в Польше, Чехии, Словакии и Венгрии подробно описали в упомянутой выше статье Лорант Дьори (Political Capital, Венгрия) и Владимир Соловьян (Центр исследований армии, конверсии и разоружения, Украина). Там есть имена, названия организаций. Здесь отметим лишь, что влияние этих сил в своих странах достаточно велико. Достаточно упомянуть президента Чехии Милоша Земана, которого называют «другом Путина».

В чем опасность антиукраинской пропаганды для Европейского союза?

По украинскому вопросу у Евросоюза есть официальная позиция: границы должны быть нерушимы. Оккупация Крыма – незаконна, группировки «ЛНР» и «ДНР» – вне закона, после мирного урегулирования украинский суверенитет над ОРДЛО должен быть восстановлен. Российская оккупация Крыма – факт, участие РФ в войне на Донбассе официально не признано – суд в Гааге еще идет. Тем не менее в донбасских событиях ЕС на стороне украинского правительства и оказывает Киеву помощь.

Агентура Кремля настойчиво проводит мысль о том, что Украина устроила террор против своего собственного народа, убивает мирных граждан (что согласуется с линией кремлевской пропаганды об Украине как государстве-«террористе»). Таким образом на уровне стран ЕС формируется мнение, что Брюссель совершает ошибку, поддерживая Украину. Эта поддержка выражается в миллионах евро. А деньги – из кармана налогоплательщиков.

«Почему квалифицированный рабочий Милана, платя высокие налоги, должен содержать безработного на Сардинии?» – задают избирателю вопрос итальянские сепаратисты из «Лиги Севера» и проходят в парламент.

Что говорить о вопросе, который пока еще не задан: «Почему наши налогоплательщики должны поддерживать страну, уничтожающую собственный народ?»

Нужен Институт Кульчицького!

Когда этот вопрос начнет звучать во всех странах, где сильна агентура Кремля, ЕС окажется перед непростым выбором. Либо отказаться от поддержки Украины, оставив ее один на один с Российской Федерацией (согласившись, что международное право, в частности Будапештский меморандум, Кремлю нарушать можно), – либо настоять на «прекращении войны со своим народом», т.е. на признании Киевом т.наз. «республик». Опять-таки вопреки нормам международного права.

Либо же продолжить поддержку Украины в ее законном стремлении вернуть под свой суверенитет временно оккупированные территории Донбасса – при этом провоцируя массовое недовольство, которое нагнетают и будут нагнетать агенты влияния Кремля. Что может стать дополнительным фактором в стремлении отдельных стран покинуть ЕС и в итоге приведет к его полному развалу.

Вот почему тема кремлевских агентов важна не только для Украины, имиджу которой они наносят урон, но и для единой Европы.

Да, в Польше лидера единственной откровенно пророссийской партии Zmiana Матеуша Пискорского арестовали по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Да, в Чехии создали в нынешнем году «Центр борьбы с терроризмом и гибридными угрозами». Да, со скрипом, но закрываются «посольства» донбасских сепаратистов в европейских странах.

Да, еще в марте 2015 Генеральный секретариат ЕС признал, что Россия ведет кампанию по дезинформации и создал Оперативную группу по стратегическим коммуникациям – для противодействия.

Только всего этого недостаточно. В целом впечатление такое, что Евросоюз в растерянности перед напором кремлевской агентуры.

Украинцы тоже борются на информационном фронте. Это и мощная инициатива Stopfake.Org, и проект InformNapalm – у первого сайта существует 10 версий на разных языках, у второго – 30. Однако тут, как и в зоне АТО, все держится на волонтерах. Государственной информационной политики на международной арене не сформировано. Почему в Австрии есть Институт Суворова, но нет Института Кульчицкого, казака, спасшего Вену от турок в 1683, которого там до сих пор чтут? – Загадка.

Впрочем, внятной информполитики нет и внутри Украины…

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Материал подготовлен в рамках совместного проекта «Реальной газеты» и Центра исследований армии, конверсии и разоружения