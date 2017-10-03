Подростку грозит срок за поджог украинского флага

Не совершеннолетнему жителю Луганской области грозит до 3 лет тюрьмы за надругательство над национальным символом

Прокуратура Луганской области направила в суд обвинительный акт в отношении несовершеннолетнего жителя Луганщины, который совершил надругательство над Государственным флагом Украины. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Следствие установило, что в июле 2017 несовершеннолетний житель села Можняковка Новопсковского района на территории детского сада, в присутствии других людей, «осознавая общественно-опасный характер своего деяния, унижая ценности, к которым другие члены общества относятся с уважением, демонстрируя свое пренебрежительное отношение к государственного флага Украины, публично, с помощью зажигалки, поджег его».

Санкция статьи «публичное надругательство над Государственным флагом Украины» предусматривает до трех лет лишения свободы.