Россия официально признала, что торгует углем из ОРДЛО

Издание Bloomberg написало о том, что РФ способствует продаже угля с оккупированных территорий

Заместитель министра экономики РФ Сергей Назаров признал, что Россия торгует углем, добытым на неподконтрольной части Донбасса. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заместителя министра экономики РФ Сергея Назарова.

По словам чиновника, ежемесячно в Россию с неподконтрольной территории отправляется около 1 млн тонн угля через захваченный участок украинской границы. Украинский уголь Москва реэкспортирует в третьи страны через свои морские порты.

Назаров сказал, что деньги, вырученные за уголь, якобы идут в пользу населения неподконтрольной территории.

«Они решают все свои проблемы с социальной инфраструктурой, бюджетом и пенсиями», — сказал он.

Ранее сообщалось, что поставляемый в РФ угль с территории ОРДЛО дальше импортируется в третьи страны под видом российского.