В «ЛНР» отрапортовали о завершении ремонта дорог

Специалисты из «ЛНР» рассказали, что центральные улицы Луганска уже отремонтированы

Сотрудники «Эксплуатационно-линейного управления автодорог» завершили ремонт центральных улиц в оккупированном Луганске, уложив около 300 тонн асфальтобетона. Об этом сообщает сепаратистское СМИ «Луганский информационный центр».

«За неделю уложили в Луганске 277 тонн асфальтобетона. Завершили ремонт центральных улиц. Кроме того, нанесли 30 километров дорожной разметки на улицах Советской, Оборонной, Коцюбинского и Лермонтова», – отмечается в сообщении.

Источник сообщает, что ранее специалисты дорожной службы уже отремонтировали почти 5 тысяч квадратных метров дорог Луганска.

При этом в источнике не говорится о том, что после «парада» 9 мая, проведенного в оккупированном Луганске, дорожное покрытие на главных улицах было повреждено гусеницами тяжелой техники.