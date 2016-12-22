В «ЛНР» опять обещают создать свой «Госреестр недвижимости»

«Совет министров ЛНР» 20 декабря принял постановление «Об утверждении временного порядка ведения Государственного реестра прав на недвижимое имущество и их обременений Луганской Народной Республики».

В документе указано, что в «республике» будет принята единая электронная система, которая будет содержать сведения о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и о их обременениях. Информация данного государственного реестра является конфиденциальной и будет вводится в систему на русском языке.

«Вносить сведения в Государственный реестр прав будут одновременно с проведением государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений в книгах государственной регистрации прав на недвижимость», — говорится в документе.

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