В России и ОРЛО отреагировали на законопроекты о Донбассе

В Кремле сообщили, что будут изучать документы, а в «ЛНР» уже «изучили» и назвали документы противоречащими Минским соглашениям

В России заявили, что недавно внесенный в парламент президентом Украины законопроект о регинтеграции Донбасса должен соответствовать минским соглашениям. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА «Новости».

«Наши эксперты должны будут изучить его (законопроект — ред.) на предмет соответствия минским договоренностям. Как нам представляется — и это не только позиция РФ, но и мирового сообщества, — соответствующие документы, которые касаются будущего, в частности Донбасса — Донецка и Луганска, должны соотноситься с минскими договоренностями», — сказала Захарова.

«Свою оценку мы дадим на экспертном уровне, когда изучим этот документ», — подчеркнула она.

Тем временем, в «ЛНР» заявили, что внесенные в Верховную Раду документы противоречат минским договоренностям. Об этом заявил член «ЛНР» Родион Мирошник, передает РИА «Новости».

«Что же касается проекта закона о реинтеграции, он полностью противоречит минским соглашениям — как духу, так и букве. Киеву прежде, чем принимать этот закон, нужно сообщить мировому сообществу, что они отказываются от выполнения минских соглашений, Комплекса мер и резолюции Совета Безопасности ООН 2202», — сказал Мирошник.

По его словам, вынося на рассмотрение проект такого закона, Киев выставляет Украину «государством несостоятельным как международный партнер, несущий ответственность за взятые на себя международные обязательства».

«Проект закона о реинтеграции не определяет никаких приоритетов в выполнении минских соглашений как минимум потому, что минские соглашения — это международный документ и его невозможно изменить в одностороннем порядке», — сказал он.

Ранее сообщалось, что сегодня, 4 октября на сайте Верховной Рады Украины были зарегистрированы проекты Закона «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» и Закона «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».