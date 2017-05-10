Разведка Украины: техника с «парадов» в «Л-ДНР» отправилась на передовую

Разведка Украины сообщает, что военная техника, запрещенная Минскими договоренностями, после парадов в «республиках» отправилась на передовую

На временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей по состоянию на 10 мая фиксируется движение военной техники, которая принимала участие в «парадах» 9 мая. Запрещенное Минскими договоренностями вооружение движется в сторону передовой. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Facebook.

«По распоряжению российского оккупационного командования запрещенная Минскими договоренностями военная техника российского «военторга», которая была задействована во время парада (9 мая с.г.) на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, направленна на передовые позиции соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ для осуществления дальнейших провокационных обстрелов мирного населения и подразделений сил АТО», — говорится в сообщении.

Напомним, СММ ОБСЕ тоже фиксирует нарушение «режима тишины» на территории ОРДЛО.