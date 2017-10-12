На КПВВ задержан обладатель разрешения на ношение оружия от «ЛНР»

Задержанный мужчина рассказал, что взял с собой документы по просьбе представителя «правоохранительных органов» боевиков

На КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области задержан мужчина, который провозил с собой два собой два разрешения на ношение травматического оружия, выданное подконтрольными группировке «ЛНР» структурами. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Как выяснилось позже, мужчина ехал из Луганска в Одессу. В беседе с пограничниками Донецкого отряда он рассказал, что ранее имел удостоверение на разрешение ношения оружия от МВД Украины.

«Как отметил гражданин, представитель «правоохранительного органа» НВФ сам вышел на него в телефонном режиме и сказал взять с собой документы для оформления новых удостоверений», – сказано в сообщении.

О происшествии оповещены сотрудники полиции.