Разборки криминалитета в «ДНР»

На временно оккупированных территориях Донецкой области начался передел власти

В ОРДО активизировались противостояния между местными криминальными группировками за политическое влияние и распределение собственности. Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны.

Так называемый «мер Горловки» И. Приходько является представителем «донецких». В его руках находится контроль над всеми сферами городского управления. По сообщениям источника, в городе фиксируются многочисленные случаи перераспределения активов сектора частной торговли с привлечением сил местного криминалитета. С этой целью в конце апреля началась масштабная проверка почти всех субъектов предпринимательской деятельности. Опасаясь «налоговиков», часть фирм свернули свой бизнес. Но даже в таких случаях от местных бизнесменов требуют предоставление доступа к месту хранения товара для описи и конфискации товаров, произведенных в Украине.

Для того, чтобы «горловские» не смогли восстановить прежнее влияние, «донецкие» пытаются назначить на руководящие должности в городском управленческом аппарате своих представителей. Для этого в городе начата комплексная проверка «правоохранительных органов и органов исполнительной власти», итогом которой станут массовые увольнения «чиновников». Пресс-служба ГУР Минобороны сообщает, что на сегодня уже возбуждено «уголовное дело» на «начальника управления здравоохранения Горловского городского администрации» по фактам хищения гуманитарной помощи.

Перекос власти в пользу «донецкой группировки» вызывает недовольство как среди «региональной элиты», так и среди населения города. Все это может привести к силовому конфликту между двумя противоборствующими сторонами. Источник предполагает, что в противоборстве могут участвовать специальные подразделения ВС РФ (опыт «групп урегулирования бизнеса», применявшийся «Моторолой» и «Гиви»).

Напомним, Арсений Павлов, известный как «Моторола», погиб 16 октября 2016 года в результате взрыва, который прогремел в лифте его дома. А 8 февраля 2017 года в результате теракта погиб Михаил Толстых, известный как «Гиви».