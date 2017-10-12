Захарченко пригрозил расстрелять «украинских диверсантов»

Лидер боевиков «ДНР» намерен использовать казни как метод устрашения

В «ДНР» хотят расстрелять «украинских диверсантов», которых боевики поймали на территории «ЛНР». Об этом заявил Александр Захарченко в интервью пропагандистскому российскому изданию Ukraina.ru.

Рассказывая о сотрудничестве двух «республик», лидер боевиков рассказал, что силовики «ДНР» и «ЛНР» регулярно задерживают «диверсантов». Обе группировки обмениваются пленниками в случае необходимости.

«У нас общие военные и полицейские мероприятия, прокуратуры совместно работают… Наши уезжают туда, они сюда приезжают. Они поймали украинского диверсанта, который пробрался с нашей территории. Мы поймали диверсантов, которые с ЛНР пришли», — похвастался Захарченко.

«Скорее всего, эти диверсанты у нас будут расстреляны. Власть должна показать зубы, а то у нас потом начнутся безбоязненные предательства», — заявил он.

При этом в интервью не говорится, когда произошло задержание, или боевик говорил о гипотетической ситуации.