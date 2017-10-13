30% от штрафов и конфиската в «ДНР» будут оседать в фейковом министерстве «Ташкента»

Главарь донецких боевиков официально разрешил «министерству доходов и сборов» оставлять себе часть добытых денег

Руководитель «ДНР» Александр Захарченко подписал распоряжение, согласно которому часть штрафов будет оставаться у так называемого «министерства доходов и сборов». Это следует из опубликованного «ДНР» документа.

В распоряжении говорится: «Выделять Министерству доходов и сборов ДНР, сверх предусмотренных в Республиканском бюджете средств для финансирования деятельности Министерства, дополнительные средства в размере 30 % поступивших в бюджет сумм штрафных (финансовых) санкций, пени, штрафов примененных за нарушение налогового, валютного, таможенного и другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на органы доходов и сборов, в том числе из средств, полученных от реализации бесхозяйного, конфискованного и другого имущества, которое переходит в собственность ДНР».

Документ объясняет, что дополнительные средства нужны для «повышения эффективности работы органов доходов и сборов по защите экономических интересов Республики, обеспечения независимости их деятельности, укрепления инфраструктуры и развития социальной сферы».

Ранее сообщалось, что на фейкового «министра доходов и сборов» Александра Тимофеева (позывной «Ташкент») было совершено покушение.