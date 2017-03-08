В «ЛНР» опубликовали список самых влиятельных женщин

ТОП-15 «самых влиятельных женщин «ЛНР» опубликовало издание группировки, контролирующей Отдельные районы Луганской области «Луганск Комментарии».

«Первая пятерка (за исключением первой леди «ЛНР») традиционно представлена женщинами-политиками и чиновниками. Их вес в обществе подкреплен высокими официальными постами. Впрочем, стоит отметить, что политики от слабого пола занимают вполне традиционные места в мире власти – образование, культура, руководство аппаратом. Сферы, которые принято считать непервостепенной важности – в сравнении с министерствами финансов, экономики, промышленности или внутренних дел», – говорится в комментарии.

Многие в этом рейтинге были при должностях и раньше, до того, как пошли на службу «ЛНР». Валентина Ткаченко («министр образования и науки «ЛНР») была ректором крупного вуза – Луганского национального аграрного университета. Светлана Малахова («министр труда и соцполитики «ЛНР») много лет возглавляла управление соцзащиты Луганского горсовета. Оксана Кокоткина («министр культуры, молодежи и спорта «ЛНР») была начальником отдела искусств управления культуры и туризма Луганской ОГА.

Марина Филиппова («глава республиканского исполкома ОД «Мир Луганщине») была мэром города Красный Луч, а Антонина Кузьменко, замглавы городской «администрации» Луганска занимала должность зама в мэрии и раньше.

Некоторые имена в этом рейтинге вызывают вопросы. Например, сложно сказать, насколько влиятельны в «республике» поэтесса Елена Заславская или, скажем, «молодежная активистка» с говорящей фамилий Анна Брехова.

В то же время ряда имен тут явно не хватает. Скажем, главы фракции «Луганский экономический союз» в «Народном совете «ЛНР» Зинаиды Наден – руководителя компании, которая раньше называлась «Луганськмлын». Эта компания является фактическим монополистом на рынке производства круп в «ЛНР», а также крупнейшим производителем хлеба.

Рейтинг, опубликованный в СМИ выглядит так: