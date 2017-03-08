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В «ЛНР» опубликовали список самых влиятельных женщин


ТОП-15 «самых влиятельных женщин «ЛНР» опубликовало издание группировки, контролирующей Отдельные районы Луганской области «Луганск Комментарии».

«Первая пятерка (за исключением первой леди «ЛНР») традиционно представлена женщинами-политиками и чиновниками. Их вес в обществе подкреплен высокими официальными постами. Впрочем, стоит отметить, что политики от слабого пола занимают вполне традиционные места в мире власти – образование, культура, руководство аппаратом. Сферы, которые принято считать непервостепенной важности – в сравнении с министерствами финансов, экономики, промышленности или внутренних дел», – говорится в комментарии.

Многие в этом рейтинге были при должностях и раньше, до того, как пошли на службу «ЛНР». Валентина Ткаченко («министр образования и науки «ЛНР») была ректором крупного вуза – Луганского национального аграрного университета. Светлана Малахова («министр труда и соцполитики «ЛНР») много лет возглавляла управление соцзащиты Луганского горсовета. Оксана Кокоткина («министр культуры, молодежи и спорта «ЛНР») была начальником отдела искусств управления культуры и туризма Луганской ОГА.

Марина Филиппова («глава республиканского исполкома ОД «Мир Луганщине») была мэром города Красный Луч, а Антонина Кузьменко, замглавы городской «администрации» Луганска занимала должность зама в мэрии и раньше.

Самые влиятельные женщины ЛНРНекоторые имена в этом рейтинге вызывают вопросы. Например, сложно сказать, насколько влиятельны в «республике» поэтесса Елена Заславская или, скажем, «молодежная активистка» с говорящей фамилий Анна Брехова.

В то же время ряда имен тут явно не хватает. Скажем, главы фракции «Луганский экономический союз» в «Народном совете «ЛНР» Зинаиды Наден – руководителя компании, которая раньше называлась «Луганськмлын». Эта компания является фактическим монополистом на рынке производства круп в «ЛНР», а также крупнейшим производителем хлеба.

Рейтинг, опубликованный в СМИ выглядит так:

  1. Ирина Тейцман, руководитель «администрации главы «ЛНР»
  2. Наталья Хоршева, «министр Совета Министров»
  3. Лариса Плотницкая, «первая леди»
  4. Валентина Ткаченко, «министр образования и науки «ЛНР»
  5. Светлана Малахова, «министр труда и соцполитики «ЛНР»
  6. Оксана Кокоткина, «министр культуры, молодежи и спорта «ЛНР»
  7. Марина Филиппова, «глава республиканского исполкома ОД «Мир Луганщине»
  8. Анастасия Шуркаева, «гендиректор ГТРК «ЛНР»
  9. Наталья Пяткова, глава «администрации» г. Алчевска
  10. Антонина Кузьменко, заместитель главы «администрации» г. Луганска
  11. Ольга Кобцева, депутат «Народного совета «ЛНР»
  12. Алла Подтынная, депутат «Народного совета «ЛНР»
  13. Елена Заславская, поэтесса
  14. Анна Сорока, Руководитель проекта «Не забудем, не простим!» ОД «Мир Луганщине»
  15. Анна Брехова, молодежный активист.
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