Ирина Геращенко: Путин хочет поставить нормандский формат на паузу

События, происходящие внутри Франции и Германии, могут затормозить переговоры по Донбассу

В переговорах по Донбассу наступает пауза. От этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

«Германия входит в период выборов, которые состоятся в сентябре. Во Франции будет в ближайшие месяцы только формироваться новый кабинет новоизбранного президента и им будет не до внешней политики, по крайней мере, не до Донбасса. В США так же еще только формируются структуры, которые отвечают за определенные направления внешней политики», — говорится в сообщении.

Заместитель председателя Верховной Рады полагает, что все это будет использоваться Путиным для того, чтобы затормозить переговоры по нормандскому и минскому форматам. Это приведет к тому, что ряд нерешенных вопросов останутся заблокированными.

Ирина Геращенко полагает, что «Украина и наши европейские партнеры, наоборот, настроены не дать Путину забыть об исполнении обязательства РФ выполнять минские соглашения».