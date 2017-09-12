Путин согласился с введением миротворцев на всю территорию Донбасса

Российский президент согласился, что миротворческая миссия ООН нужна не только на линии разграничения

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого была высказана готовность расширить полномочия миротворческой миссии ООН на Донбассе. Об этом сообщает официальный сайт российского президента.

Путин высказал готовность дополнить предлагаемые в российском проекте резолюции Совета Безопасности функции упомянутой миссии ООН.

«Имеется в виду, что обеспечение охраны наблюдателей ОБСЕ ооновцами может осуществляться не только на линии соприкосновения после разведения сил и средств обеих сторон, но и в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки в соответствии с минским Комплексом мер», – говорится в сообщении.

Путин и Меркель также отметили неприемлемость любых нарушений режима прекращения огня, которые подрывают «школьное перемирие».

Напомним, ранее Путин объявил о необходимости введения миротворческого корпуса ООН только на линии соприкосновения.