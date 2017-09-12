Путин неожиданно захотел ввести миротворцев на Донбасс

Наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта в Украине, но они должны находится исключительно на линии разграничения. Об этом заявил президента России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС во вторник, 5 сентября.

«Наличие миротворцев, даже можно сказать не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, считаю вполне уместным и не вижу здесь ничего плохого. Наоборот, считаю, что это пошло бы на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины», – сказал Путин во вторник.

По его словам, речь может идти «только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ».

«Второе – эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях. Третье – решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, ДНР и ЛНР», – сказал Путин.

Он также поручил российскому МИД внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение Совета безопасности ООН. «И вот министр здесь, будем считать, что это поручение МИД внести соответствующую резолюцию в Совет Безопасности», – добавил президент РФ.

Ранее в МИД Украины напомнили, что введение миротворцев ООН на Донбасс блокирует исключительно Россия, передает «Корреспондент».