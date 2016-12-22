В Луганске опять перенесли открытие путепровода на Советской

В группировке «ЛНР» перенесли открытие движения по новому путепроводу в районе завода имени Пархоменко с 23 декабря на другую дату по техническим причинам. Об этом сообщил Игорь Плотницкий сегодня, 19 декабря, в ходе очередного «аппаратного совещания».

«На этой неделе все вопросы закрыть. Давайте открытие, если можно, подготовим на 26 декабря, на следующий понедельник. За это время как раз доработают министерства, – предложил Игорь Плотницкий.

В свою очередь, так называемый «мэр» города Манолис Пилавов заверил, что путепровод готов к открытию, однако некоторые министерства не позволяют сделать этого в назначенную дату и добавил, что проверку моста проводила специальная комиссия.

Напомним, ранее открытие путепровода анонсировали на 23 декабря, передает «Информатор». Однако, как отметил Пилавов, путепровод собирались открыть и закрыть по причине недоработок.