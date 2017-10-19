В «ДНР» перестановки: Пушилина сместили

Денис Пушилин больше не возглавляет общественное движение «Донецкая Республика». Он займется «прорывом» в РФ

Член группировки «ДНР» Денис Пушилин покинул должность руководителя общественного движения «Донецкая Республика». Об этом объявил сегодня руководитель донецких боевиков Александр Захарченко.

В сообщении говорится, что Пушилин будет заниматься только переговорами в Минске по урегулированию конфликта на Донбассе.

«Это та работа, которая позволит нам, надеюсь, решить конфликт с Украиной путем дипломатической работы», — сказал Захарченко.

Вместо Пушилина должность главы общественной организации займет «генеральный директор» «Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра» Наталья Волкова.

Захарченко также подчеркнул, что Пушилину предстоит возглавить еще одно важное направление — «интеграция Донбасса с Российской Федерацией». «Здесь нам нужен прорыв. Это самое главное направление, которым займется Денис Владимирович», — сказал Захарченко.