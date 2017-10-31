«ЛНР» хочет, чтобы в Счастье был открыт грузовой КПВВ для гуманитарки

Дейнего продолжает настаивать, что в Счастье нужно открыть еще один пункт пропуска для грузовиков

Группировка «ЛНР» продолжает требовать открытие КПВВ у Счастья. По мнению боевиков, этот пункт пропуска должен быть открыт вместе с КПВВ «Золотое» и работать на пропуск грузов от гуманитарных миссий. Об этом заявил представитель группировки Владислав Дейнего.

«Одновременно с пунктом пропуска в Золотом открыть пункт пропуска Счастье хотя бы для пропуска там гуманитарных грузов… вот мы сейчас увязываем эти два события – открываем Золотое, одновременно с открытием грузового пункта пропуска в Счастье, в первую очередь, для пропуска гуманитарных грузов с возможностью дальнейшего развития нагрузки на этот пункт пропуска», — заявил Дейнего.

По его мнению, в Счастье есть вся инфраструктура, необходимая для открытия пункта пропуска грузового транспорта.

Такое решение Дейнего объяснил тем, что сейчас гуманитарные миссии возят грузы по большому кругу через неподконтрольную территорию Донецкой области.