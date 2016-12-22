На Луганщине контрольный пункт пропуска «Станица Луганская» переходит на зимнее время работы.

Об этом сообщили в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации в «Фейсбук».

Сообщается, что с 1 декабря пункт пропуска будет работать с 08:00 до 17:00 по киевскому времени.

Напомним, пункт пропуска боевиков «ЛНР» возле Станицы Луганской с 11 ноября

перешел на зимний режим работы с 9.00 до 18.00 по местному времени.

Как сообщалось ранее, экс-губернатор Луганской области Георгий Тука запретил подвозить людей к пункту пропуска в Станице Луганской к его закрытию.