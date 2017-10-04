Опубликован проект закона о реинтеграции Донбасса. В документе говорится о роли России в конфликте

По словам Оксаны Сыроид, законопроект будут рассматривать в ближайшее время

Законопроект об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей содержит детальное описание российской агрессии. Фотографии документа опубликовала на своей странице в Facebook вице-спикер Верховной Рады Оксаны Сыроид. По ее словам, проект закона будет обсуждаться «на так называемой Минской платформе в парламенте».



В документе 16 страниц. Пункты, касающиеся российской агрессии, выделены цветом.

«Агрессия России против Украины началась с необъясненных, несанкционированных, спрятанных вторжений подразделений вооруженных сил и других силовых ведомств из РФ, а также путем организации и поддержки террористической деятельности в Украине», — говорится в документе.