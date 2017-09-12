Процентная республика

С началом АТО на востоке Украины, вся украинская банковская система покинула пылающий регион. На долгое время жители оккупированных районов забыли, что такое «потребительский кредит». Единственным напоминанием являются звонки с требованиям к погашению неплательщикам. Но во все времена людей может подстерегать нужда. А в «ЛДНР» нужда стала рутинной обыденностью. Так неужели никто из «местных» элит не занял пустующую нишу? И как жители ОРДЛО находят деньги срочно и под процент?

Помните же популярный ролик, где бойцу на передовой звонят коллекторы, требующие погасить долг? Не буду повторяться, ибо об этом много сказано. Вы помните и вопрос Путину от крымчанина после аннексии о машине, взятой в кредит? “Что делать?” “Катайтесь” — с известной ухмылкой ответил президент. ОРДЛО — не Россия, и им никто такого не говорил. Но временное положение дает некоторые поблажки проживающим в зоне АТО, что теоретически освобождает их от штрафов по долгам. Долги, к слову, за годы войны выросли в разы. Да, звонят. Да, нервирует. Но линия разграничения — это своеобразная стена, которая не позволяет снискать долг насильно. Казалось бы, кредиты для жителей «ЛДНР» — лишь синоним слова “долг”, а не реализованные под процент желания. Украинские банки даже с чистой кредитной историей не дадут заем человеку “с той” пропиской. А на оккупированных территориях провозглашена “духовность” — и никаких ростовщиков там нет.… Не было до недавнего времени. Ведь свято место пусто не бывает, не так ли?

Если вы введете в поисковике «кредит в ДНР», то вы увидите множество похожих друг на друга сайтов с доменом at.ua. Они пестрят объявлениями о срочных займах – быстрых, без волокиты, и на лояльных условиях. Но что важно нам – данный аттракцион невиданной щедрости распространяется и на жителей «ЛДНР». В частности, на сайте koshty.at.ua просто раздолье подобных предложений. Как с припиской «частный кредит», так и помощь в получении через банк. Требование, которое повторяется в подобных объявлениях – паспорт Украины, а не «ДНР».

Хотя есть и исключения. Так, некто «Сергей Николаевич» на вышеупомянутом сайте представляется не ростовщиком, а просто волшебником! «Нам не важно какой у вас паспорт, прежде всего вы человек. Деньги нужны всем. Единственное условие для получения кредита вы должны быть мирным жителем Донецкой области, а не боевиком». Такой вот кредит во имя мира во всем мире. Хочешь в долг? А воевать не надо было! И ни копейки ты от Николаевича не получишь. Другое предложение уже более прозрачно. Вам помогут получить кредит в украинском банке всего лишь… За двойной процент. Если вы берете 5000 гривен, а через год должны переплатить банку 1000 гривен, то с услугами «помощников» данная сумма удваивается. Авторы объявления лишь напоминают, что для получения денег необходимо приехать в Днепр, Харьков или Киев. А как поступить тем, кто не может покинуть территорию «ЛДНР»? Неужели для них исчезла возможность покормить процентами кредитодателя? Ведь там провозглашена «духовность», и никаких займов быть не может, не так ли?

Деньги до зарплаты

Наш собеседник вернулся с семьей в Донецк год назад. Зачем? Сложный вопрос. Вроде, не очень стреляют. Вроде, работа какая-то есть. И жилье свое. Да, цены выше. Да, зарплаты ниже. Но больший заработок в Днепре не ощущался после аренды и оплаты коммуналки. А гнетущая тоска по дому добавляла грусти. Но, по сути, дома все оказалось даже хуже, чем ожидалось. Даже низкооплачиваемую работу удалось найти не сразу. Куда там до полной отдачи и применения навыков! Сменив несколько мест, наш герой, который до войны работал в одном из украинских банков, нашел свое — как ему казалось. Описание вакансии гласило: высшее образование, стрессоустойчивость, коммуникабельность. Работа в сфере кредитования”. Да ладно! В «ДНР»? Кредитование? Ведомый нуждой и любопытством, наш герой отправился на собеседование. После порции напускной важности в духе “это Донецк, у нас на это место еще очередь стоит!”, наш герой получил замысловатую должность “консультанта КИП”. Консультационно-информационный пункт. В само название не заложено никаких намеков на деньги — лишь консультации. И уже в процессе работы часто начальство предостерегало — “Если что, у нас лишь консультации, и ничего мы не выдаем”. Странная мера, учитывая, что контора никак не скрытая — рекламируется, работает, выдает. Но в Донецке теперь не принято удивляться. Должность схожа с той, которую он занимал в начале довоенной карьеры: сидишь в магазине, и оформляешь кредиты на товар. С той лишь разницей, что теперь он чаще выдавал денежные займы.

Отдельно стоит остановиться на механике работы — уж насколько ее понимание было доступно нашему герою. Кредитование проходит на нескольких условиях: необходимо иметь официальный доход на оккупированной территории. Зачастую, это пособия или зарплаты бюджетников, которые начисляются на карту “Республиканского” банка. Последнее обстоятельство проверяется звонком на горячую линию. Еще одним условием является наличие трех контактных лиц: жена, брат, друг, теща. Номера хаотично прозваниваются “на месте”. Никаких кредитных комитетов и других мер предосторожности. Сотрудники задают банальные вопросы: “Знаете такого? Работает ли?” Если препятствий нет, заем согласовывают. Такая низкая осторожность кредитодателя обусловлена схемой выдачи денег. Если ваш доход, к примеру, составляет 5000 рублей в месяц, то вам не дадут более 2,5 тысяч. То есть – не более половины от регулярного поступления. А в случае невозврата, контора обязательно получит свои деньги — они попросту спишутся с карты “республиканского банка”. Максимальный срок кредитования — 30 дней, после которого его можно закрыть, или же продлить, продолжив носить проценты.

Но самая вишенка на торте кроется в проценте. За каждый день использования средств взимается 1,5 процента в день. Да-да, полтора процента. В день. -Вы говорите об этом клиенту? -Да! — не перестает удивляться мой собеседник. Прямо говорим, да и в договоре это прописано. Но от людей отбоя нет. Тому — до зарплаты дотянуть, тому — на свадьбу подарить. Вменяемые, дееспособные, но уставшие от нищеты люди. И говорим мы о мизерных суммах, редко превышающих три тысячи рублей. А что это по меркам Донецка с его ценами? Это крайне мало. Тысяча рублей — это месяц плохих сигарет. Или оплата проезда в общественном транспорте на 50 дней. Через месяц человек, получивший тысячу, уже отдаст 1450 — при условии соблюдения графика погашения. Если процент не будет погашен в указанные сроки, то помимо него будет списан и значительный штраф. Удивительно, непонятно — но клиентов у данной конторы много. Несмотря на крохотные суммы и высокий процент. Единственное, чем это можно объяснить — безальтернативность. Где еще взять денег? Занять? Так соседи в республике такие же нищие. Вот и приходится жителям народной республики обращаться к народным ростовщикам. Вопрос невозврата не стоит в принципе, ибо сами условия таковы, что даже если клиент куда-то уедет — его банковский счет никуда не денется. А доступ к нему обеспечен договором. Помимо денежных ссуд, кредитуют и покупку техники в магазинах-партнерах. В частности, представители кредитора сотрудничают с магазинами сети “Фокс” (бывший “Фокстрот”). До недавнего времени данная компания была монополистом, чем обусловлены кабальные условия. К слову, зарегистрировано данное учреждение как “ломбард”, но в рекламе и разговорах с клиентами упоминается формулировка “финансовое учреждение” — так спокойнее. Большинство сотрудников — бывшие работники украинских банков — как и наш герой. О владельцах ломбарда известно крайне мало. В частности, они имеют прямое отношение к руководству “Республиканского банка”, без гарантий которого данные кредиты были бы невозможны. Руководство “на месте” осуществляет бывшая заведующая одного из донецких отделений “Приват Банка”. Этим обусловлены попытки “ломбарда” играть в настоящий банк. Периодически проходят тренинги под эгидой ЦРБ (республиканский банк), а рабочий процесс переполнен дресс-кодами, корпоративным духом, и прочими взрослыми словами, скрытыми под вывеской, напоминающей о дремучих 90-х годах.

Це, эРБэ, крихiтко!

Как мы видим, кредитование – пусть дикое, и на самоубийственных условиях, в Донецке проходит. И проходит она лишь с косвенным участием главного финансового учреждения «ДНР» (ЦРБ). Неужели руководство банка-монополиста так просто даст зарабатывать сторонним лицам, лишаясь такого жирного пласта прибыли? Вероятно, этот вопрос лишает сна руководителей заведения. Ведь на протяжении последних месяцев пресс-релизы «ЦРБ» то и дело обещают, что «вот-вот, еще чуть-чуть» и кредиты будут. Теоретически, для этого есть все условия. Банкоматы, которые в 2014 году вскрывались с помощью монтировок и взрывчатки, в 2017 снова загорелись – теперь уже единственным логотипом, логотипом «республиканского банка». С «пластиком» тоже проблем нет – все работники бюджетной сферы и льготники уже получили банковские карты. Что же мешает добавить к дебетной, кредитную линию? Данный вопрос был уклончиво освещен «председателем правления» ЦРБ Ириной Никитиной. По ее словам, все идет «не так быстро, как хотелось бы». Если даже ушлые частники из «финансового учреждения» смогли выдавать займы, то что мешает это осуществлять владельцу финансовой системы «ДНР»? Вероятно, вопрос в дележке. И этот прибыльный бизнес будет запущен в полной мере лишь тогда, когда найдут того, кому снимать сливки с этого направления

Свято место пусто не бывает – 2

Естественно, что такое прибыльное дело не может остаться без внимания “государства”. Нет, самоназванные руководители «ДНР» не влияют на кабальные условия “кредитования”, идущие вразрез с провозглашенным курсом на “духовность”. Зачем влиять на беспредел, если его можно возглавить? Этот принцип незыблем в «ЛДНР». В последнее время руководители вышеупомянутого учреждения крепко напряглись. На ниве республиканского кредитования появился новый игрок. И по неподтвержденной информации, он напрямую связан с высшими чинами в правительстве «ДНР» и “республиканского банка”. Новая организация предоставляет кредитные карты на условиях, схожих с цивилизованными. Видимо, этому способствует крепкое республиканское лобби, и крупный капитал. И можно быть уверенным, что дончане, не избалованные высокими доходами, массово пойдут набивать процентами карманы местных “элит”. Но на данный момент о новом игроке доподлинно ничего не известно. Вышеупомянутая Ирина Никитина лишь завуалировано сообщила на одном из брифингов, что выдача карт будет доверена «специальной финансовой компании».