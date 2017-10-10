«Реальная газета» продолжает свой проект – мы даем возможность жителям неподконтрольных Украине территорий самим рассказать о том, что происходит в городах и поселках, контролируемых группировками «ЛНР» и «ДНР»

Глеб Зарица

Вы о чём говорите за чаем в коллективе? Мы вчера говорили о скорых боевых действиях. Ели торт с чаем – был повод – и обсуждали этот на пике популярности уже более трёх лет вопрос. Вопрос из лидеров любой беседы, фаворит обсуждений и количества упоминаний. Хотя и до оскомины надоевший, потому что толком никто ничего не знает. НИКТО НИЧЕГО не знает. Даже если спросить у самого первейшего местного командира, который будет сидеть, склонившись с лупой над картой бывшей Луганской области и что-то тыкать карандашом в только ему понятные обозначения — он тоже не знает ничего. Уж поверьте. Нет, будет, конечно, для проформы сочинять что-то из области вчерашней застольной беседы – он тоже что-то слышал, он думает, он предполагает. Но реально он знает только то, что было полдня назад, а о том, что случилось только что, ему только собираются доложить, а уж о чьих-то планах он узнает уже по факту принятого решения и даже слегка с опозданием. Но для проформы он будет тыкать карандашом в карту (вы-то в картах ничего не смыслите) и уверенно предполагать, что вероятно вот-вот, до конца месяца (это если сейчас начало месяца) или до середины следующего месяца (если сейчас конец месяца) что-то непременно случится. Самое забавное – сроки. Сроки всегда горящие. Типа, что-то решится в течение месяца, а вот до Нового года (это следующее мистическое обозначение времени) мы будем уже…Дальше можно подставлять любую страну. Чаще выбирают из России или Украины. Да, знаете ли, так вот легко. Кто-то говорит, что до Нового года мы будем уже Россией как пить дать, другие же говорят, что именно до Нового года мы будем Украиной снова. Кто-то (таких меньше) доказывает, что мы обретём автономию в составе Украины. Вернёмся, нам всё простят и будет всё почти как раньше, только политиками будут те же, кто правит «республикой» сейчас. Чуть смахивает да беседы в доме умалишённых, да? Но все эти дебаты привносят оживление в скучное чаепитие. Охи, вздохи, реплики вроде того, что Россия прозевала нас, а Украине мы уже на фиг не нужны. Торт съеден, расходиться рано, а все сплетни об отсутствующих мы уже обсудили. Главное ведь что, пустить для затравки какую-то историю. Историю, может быть, даже правдивую о том, что вчера рассказал по большому секрету знакомый «ополченец». Таким отсылкам веришь больше всего, потому что, как известно, простые люди из низов знают часто больше командиров. Так вот с отсылкой к этой истории мы узнаём о том, что все сейчас в срочнейшем порядке командированы под Дебальцево и только ждут прорыва. Ну, чтобы воссоединиться законно с Россией. Не совсем ясно как одно как-то связано с другим, почему прорыв под Дебальцево и воссоединение с Россией как-то связаны вместе, но нестыковок вокруг предостаточно, поэтому такие истории нужно слушать молча и с долей здорового скепсиса. То ли прорыв будет в сторону России, то ли мы всех победим… Ещё аргумент – в течение недели по востоку Луганска гнали технику каждую ночь. Куда? Чего? Тоже из разряда утомивших тем. Что делать с этой информацией? Паковать вещи? Скупать свечи, соль и тушёнку? Опускать в погреб тёплые вещи? Или заправляться бензином во все канистры, чтобы свалить отсюда к чертям, как только что-то снова начнётся? И, знаете, ещё сразивший вчера наповал аргумент – вот и Дейнего ушёл из Минских соглашений, значит, что-то будет. Так он в министры «ушёл», но это ничего не значит для рассказчика. Это тоже из разряда парадоксальной логики, где всё стоит в один ряд: техника по ночам всю неделю, Дейнего, прорыв к концу месяца и Россия как приз за всё. Кто-то, допивая чай, говорит, что не мыслит ничего в политике, но со всем соглашается. Сейчас самая абсурдная гипотеза может оказаться правдой. Все боятся, хотя боятся устало и привычно. Менять свою жизнь никто уже не хочет. Точнее, попробовав, многие поняли, что не выйдет лично у них – нет на это иммунитета, стойкости, знаний, сноровки. Пожили у родственников и поняли ещё одну вещь, что родственников хорошо любить на расстоянии и из соседней квартиры. Но вместе жить, вести быт, ловить их настроения и заглядывать в рот невозможно. Невозможно это делать долго и с радужными перспективами дальнейшей счастливой совместной жизни на чужой жилплощади. Кто умный, понял это сразу и съехал же сразу, расставшись полюбовно, кто-то ещё надеялся на что-то и испытывал судьбу. В общем, с родственниками всё ясно, и иллюзий уже ни у кого нет. А ехать снова начинать где-то с нуля сложно. Или сразу нужно было уезжать, когда в этом был смысл, логика, когда была в этом, или сидеть дома. Поскольку чай мы пьём все дома, выбрали мы именно этот вариант, хотя никто не говорит, что он самый лучший. Выехавшим и как-то за линией горизонта устроившимся все завидуют. Молча завидуют, потому что признавать успехи вчерашних коллег сложно. Ведь почти все отговаривали их уезжать, говорили, что жизни на съёме не будет, не будет ничего хорошего в скитаниях, чужих городах, чужих диванах. А на деле вышло, что все наши вчерашние коллеги устроились. Сняли жильё, нашли работу. Ездят в отпуск не только в Луганск. И море для них не из области призрачных желаний, как для всех здесь. И выезды заграницу более реальны, и мечты исполнимы, и лекарства им не нужно заказывать с такими трудностями, как нам. И радости у них как-то шире, чем у нас, и планы шире, и перспективы чуть яснее. Хотя по обе стороны линии разграничения мы пьём чай и говорим о том, что будет. Верим в лучшее, надеемся на какие-то соглашения, понятные всем решения, на мудрость политиков. На то, что нас, наконец-то, уже как-то определят и куда-то присоединят. Хоть куда-то, где мир будет просто миром. А Россия это будет или Украина… Не поверите, но многим уже всё равно, потому что вся эта война уже до оскомины.