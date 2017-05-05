Пророчества-2017: исходный код

Заглянуть в будущее интересно каждому. Предопределенность каких-либо событий волею самой судьбы – соблазнительная мысль, что ни говори. Но каждый раз, когда мы читаем очередное пророчество, мы добровольно открываемся для влияния пропаганды. Какие месседжи сейчас в ходу у прорицателей?

Александр Белокобыльский, «РГ»

«Сезон пророчеств» обычно приходится на канун Нового года. СМИ публикуют гороскопы, интервью астрологов и прочее подобное чтиво, чтобы угодить читателю. Даже тот, кто особо в гороскопы не верит, нет-нет, да и пробежит взглядом по диагонали.

Кроме того, существует особый род предсказаний – политические пророчества. Их используют в политическом пиаре. Это может быть предвыборная кампания конкретного политика, а может быть подготовка общественного мнения к неким событиям в политической жизни.

«РГ» писала о таком использовании «темной магии пророчеств» в свое время. Внезапный всплеск публикаций с предсказаниями в последнее время говорит о том, что нас к чему-то готовят.

Такие новости публикуют и малоизвестные сайты с низким уровнем доверия к их материалам, и региональные сайты, и более раскрученные интернет-издания с большой аудиторией.

Странности – признак манипуляции

Странная вещь обнаружилась при поиске в Google по запросу «пророчество Украина 2017». Нас интересовали публикации за последнюю неделю. Первыми в выдаче Google оказались 4 статьи «Комсомольской правды», которые якобы были опубликованы в течение последних дней. Перейдя по ссылкам, обнаруживаем, что на самом деле статьи – январские.

Как такое могло случиться и что это означает, мы спросили у эксперта. Специалист по SEO (оптимизации для поисковых систем) Виталий Дорофеев считает, что такое странное поведение страниц может быть связано с действиями администраторов сайта «КП».

«Эти страницы были переиндексированы поисковыми системами Google и Яндекс в последние дни. Но и некоторые другие публикации на kp.ua, размещенные в январе, тоже обновлялись в кэше поисковиков уже в мае. От этого не поменялась дата в выдаче – они отображаются как январские. То есть с большой степенью вероятности мы можем говорить, что именно в отношении тех страниц, где размещены пророчества экстрасенсов, предприняты некие ручные меры. Какие – трудно сказать наверняка», – комментирует эксперт.

Другими словами, пользователям, которые интересуются предсказаниями, в результате подтасовки предлагаются некие определенные пророчества. Взглянем на них внимательно.

Что внушает «Комсомолка»

В России будет стабильность, Европа продолжит движение к развалу ЕС, Путин и президент США Трамп «договорятся», предсказывает в новой-старой публикации от 14 января астролог Тамара Глоба.

– Налицо тенденция к миру. Это поэтапный возврат отношений с Украиной, с другими странами. Но уже на совершенно других условиях – выгодных для нас. Для России это очень важное время, – добавляет она.

Еще один астролог Александр Зараев делится прогнозами в статье от 19 января. В РФ он никаких радикальных перемен не предвидит, конечно. А вот «в США возможны проблемы, которые позволят России укрепить отношения с Евросоюзом и Украиной».

– Последняя поймет, куда она идет: там можно ожидать очередных майданов, и в конце 2017 года может появиться более адекватное правительство, – сообщает Зараев.

«Казахстанская Ванга», ясновидящая Вера Лион не исключает, что в 2017 дадут о себе знать инопланетяне, а еще в России значительно вырастет ВВП, РФ «во многом выиграет у США и стран НАТО».

Для Украины в публикации от 20 января предсказания пророчицы тревожные: «страну ждут плохие события. Также Вера Лион считает, что Трамп разорвет отношения с Украиной и не даст денег. Конфликт в Донбассе продолжится».

Вот и «известный российский маг и ясновидящий, звезда «Битвы экстрасенсов» Александр Шепс» с оптимизмом смотрит в будущее России: «никаких революций не предвидится». В этой заметке от 22 января он, как и предыдущие трое предсказателей, говорит об ослаблении санкций мирового сообщества против РФ.

Но в Украине все будет плохо: «война не прекратится. Страну ждет смена власти, но без кровопролития и массовых беспорядков. В отставку может уйти украинский парламент, а затем, возможно, и президент», – считает Шепс.

Все эти январские пророчества, напомню, Google выдает как свежие публикации после неких манипуляций админов сайта «КП».

«Президент должен уйти»

Еще одну подтасовку, только более грубую, обнаруживаем на сайте с милозвучным адресом pohnews.org – «ПолитХаос». У новости 101 тысяча просмотров: «Личный экстрасенс Порошенко предсказал судьбу Президента». Размещена она якобы 4 мая 2017 года, так ее воспринимает и поисковик Google. Однако комментарии к ней датированы маем 2016.

«Личный экстрасенс Порошенко Виталий Боград, предсказал его судьбу. Виталий Боград, признанный современной наукой нумеролог, экстрасенс, ученый – мистик разъяснил, какое значение имеют события происходящие вокруг Порошенко», – говорится в сообщении.

«Если Президент не оставит свой пост, у него есть все шансы утянуть страну за собой в самую бездну хаоса и насилия», – цитирует астролога сайт.

В разделе «Контакты» на сайте «ПолитХаос» указан адрес в Полтаве, раздел заполнен по-украински. Но наполнение сайта – сплошная «зрада»: зверства ВСУ на Донбассе, металлолом вместо вооружения у украинских военных, захват «русских церквей «на Украине». Словом, традиционный набор сообщений кремлевской пропаганды.

Попытка уточнить через сервис Whois.com, где же зарегистрирован сайт и кто его владелец, неожиданно сталкивается с препятствием. Люди, зарегистрировавшие доменное имя, предпочли скрыть свои данные, воспользовавшись услугой Whois Privacy Corp. Поэтому в регистрационных данных – контакты этой фирмы на Багамских островах.

К слову, экстрасенс Виталий Боград – россиянин, якобы «служил в спецгруппе военных парапсихологов Главного разведывательного управления Министерства обороны РФ». В данный момент, судя по его сайту, гастролирует между Новосибирском и Челябинском. «Личный экстрасенс Порошенко», как же.

«Украина поймет, что совершила ошибку»

Один из лидеров по пророчествам о ближайшем будущем Украины – покойный старец Иона из Одессы (схиархимандрит Свято-Успенского монастыря). Первоисточником новостей с его предсказаниями послужил российский портал «Южный Федеральный», параллельно минимум одно из предсказаний появилось на сайте «Рен-ТВ».

«Озвучено пророчество старца Ионы Одесского о судьбе России, Украины и Донбасса. В наши дни старец известен как пророк, предсказавший множество событий, которые оказали или окажут влияние на судьбы народов и государств, многие из них уже сбылись. Незадолго до своей смерти старец предсказал кровопролитие на востоке Украины. О войне в Донбассе и ее исходе старец говорил следующее: «Первая Пасха будет кровавой, вторая – голодной, третья – победной». Провидец предупреждал, что конфликт будет кровавым, однако по его итогам на Украине поймут, что совершили ошибку, доверившись западным толстосумам. Говорил старец Иона и о судьбе России и Украины. По его словам, отдельно этих государств не существует: «Нет отдельно Украины и России, а есть единая Святая Русь». Он утверждал, что российский и украинский народы являются единым целым, и все попытки разъединить братские связи в итоге потерпят крах», – сказано в последней новости «от старца Ионы» на «Южном Федеральном».

За апрель старец четырежды выступал на «ЮФ». Помимо процитированной новости за 30.04.2017, есть две публикации на тему Третьей мировой – мол, «адское пламя» нароет мир, и только на севере будет спасение (в РФ то есть).

В еще одной публикации уточняется: «Умер старец в 2012 году и оставил после себя пророчества, которые эксперты растолковали, как смогли. Иона обладал даром видения будущих событий и говорил, что уже через год после его смерти на Украине начнутся жуткие перемены, которые продлятся 3 года. Про Россию он говорил, что к власти придет великий царь».

Помимо этих четырех новостей в апреле, на «ЮФ» было еще 3 публикации с пророчествами старца Ионы в 2016 году. Примечательно, что по содержанию они мало отличаются от теперешнего. Что говорит не об информационной, а о пропагандистской природе публикаций. С «ЮФ» они расходятся в перепечатках по российским сетевым изданиям, в том числе по достаточно посещаемым – таким, как «Аргументы недели».

Чемпионы по предсказаниям

Наибольшее количество предсказаний за последний месяц находим на питерском сайте «ПолитРоссия». Тут тебе и оптинский старец Илларион, который в начале ХІХ века предрек страшную судьбу сегодняшней Украине, и инок Варсонофий с Афона («На востоке Средиземноморья к и северу от Тавриды будет литься кровь… зло придёт с Запада, но его удастся побороть»), и карпатские старцы, которые предрекают скорый конец Украины…

Само собой, не делись никуда из информационного поля модные во все времена прорицатели – Ванга (которая, оказывается, предсказала, что Украина скоро прекратит существование), Нострадамус.

«Шокирующее пророчество Нострадамуса об Украине. Его предсказания наводят УЖАС и заставят вздрогнуть даже САМЫХ СТОЙКИХ», – это заголовок статьи, которая вышла в один день на трех ресурсах, два из которых – региональные сайты из Луцка и Сум. На российское происхождение статьи намекает не только ее общая направленность, но и банальное «на Украине».

«Изучая пророчества Нострадамуса об Украине на 2016 год, можно увидеть запись о том, что брат начнет войну с родным братом, ведомый посторонним лицом – настоящим злом. Все это можно перенести на жизнь и оценить, насколько прав был французский алхимик. По его мнению, остановить тревожные события позволит лишь одна вещь – полное раскаяние двух сторон. (…) Украинцы поймут, что все обещания, ради которых энтузиасты шли на войну, выполнены не будут. Такой расклад не понравится доверившимся власти местным жителям. Добиваясь правды, они снова получат возможность выбрать человека, которому можно доверить свое будущее».

Таким образом, повестка дня завуалированной российской пропаганды в Украине выглядит вот как: «Украина – в состоянии хаоса, она лишается международной поддержки, ЕС на грани развала, США будут дружить с Россией, санкциям – скоро конец, в РФ – нерушимая стабильность. Украина и Россия – братья (сестры?), которых поссорил Запад при помощи действующих украинских политиков. Сменить правительство, Верховную Раду и президента – и все будет снова хорошо. Это может случиться уже в этом году».

Проект профінансовано з коштів Польсько-канадської програми підтримки демократії, фінансованої у рамках Програми польської співпраці для розвитку Міністерства закордонних cправ Республіки Польщі та Уряду Канади