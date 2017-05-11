Пропаганда в «ЛНР» работает полным ходом

Обзор социальных сетей выявил: пропаганда в «ЛНР» влияет на картину мира луганчан

Социальные сети, которых общаются жители оккупированного Луганска, можно расценивать как своеобразный срез общественного мнения. Если раньше луганчане активно выражали свое недовольство уровнем зарплат, деятельностью власти «республики», комендантским часом, отсутствием воды, бензина или лекарств, то после празднования 9 мая сообщения пользователей социальных сетей изменились.

На волне патриотического подъема и праздничного настроения на страницах сепаратистских пабликов появляются не только поздравления с Днем победы, но и комментарии в духе «Я горжусь тем, что живу в Луганске», «Молодцы какие», «Республики полны гордости и благодарности за таких предков!».

Нашлось место и восторженным комментариям в адрес главы «республики».

Одновременно усиливается антиукраинская пропаганда и дезинформация. При этом выражения скепсиса и недовольства «правительству ЛНР» практически исчезли.