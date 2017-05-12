Украина и Мировой банк (США) обсудили проект Целевого Фонда восстановления мира в Донбассе

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных особ встретился в США с представителями Всемирного банка и обсудил проект Фонда многих партнеров

5-9 мая Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных Вадим Черныш побывал в США по приглашению руководителя глобальной практики Штаб-квартиры Всемирного Банка Нины Батт. В ходе визита состоялась встреча, в ходе которой делегация МВОТ и США обсудили вопросы развития мира, преодоление последствий внутреннего перемещения, а также реализации мероприятий по восстановлению в связи с конфликтом на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-центр МВОТ.

«Представители Всемирного банка в Вашингтоне презентовали результаты исследования социально-экономического воздействия внутреннего перемещения в Украине. Кроме того, была представлена онлайн-платформа мероприятий по восстановлению в связи с конфликтом на востоке Украины», — говорится в сообщении пресс-центра.

Во время пребывания в США украинская делегация встретилась с представителями Штаб-квартиры Всемирного банка и обговорила старт работы Целевого Фонда многих партнеров в Украине и других программ, направленных на восстановление и развитие мира.