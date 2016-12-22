Власти обещают, что у клиентов «Приватбанка» не будет проблем с доступом к средствам

Клиенты «Приватбанка» не будут иметь проблем с доступом к своим средствам, зарплаты, пенсии, стипендии, которые проходят через этот банк, будут поступать исправно. В этом заверили министр финансов Александр Данилюк и глава Национального банка Валерия Гонтарева на совместной пресс-конференции в понедельник утром, передает «Украинская правда».

«Вчера правительство приняло решение о вхождении государства в капитал «Приватбанка». Отныне банк принадлежит государству в лице Министерства финансов. Такое решение было принято с учетом системного значения этого крупнейшего в стране банка», – сказал Данилюк.

«Это позволит стабилизировать банк, сохранить средства почти 20 (миллионов – ред.) вкладчиков Приватбанка, а также обеспечить стабильность финансовой системы страны», – заявил он.

По словам министра финансов, «благодаря передаче в государственную собственность банк продолжает работать»

«Это позволяет вкладчикам иметь беспрерывный доступ к своим денег. По процедурной причине временно на 1 день будет приостановлено обслуживание клиентов – юридических лиц. Но уже принимаются шаги, чтобы это мало минимальное влияние на их бизнес. Других ограничений для клиентов на данный момент не предусмотрены и не происходит», – заявил Данилюк.

«Клиенты будут иметь свободный доступ к своим текущим счетам и депозитам, банкоматы и терминалы «Приватбанка», а также других банков, продолжают работать и принимать карточки, а расчеты и дальше проводятся», – заверил министр.

По его словам, правительство выделяет деньги в необходимом размере, чтобы стабилизировать банк, «для этого в бюджете предусмотрены средства» и «бюджет остается сбалансированным».

В свою очередь, Гонтарева заметила, что «вчера Нацбанк отнес «Приватбанк» к неплатежеспособным», а Кабмин поддержал инициативу о переходе банка в 100%-ю госсобственность. По ее словам, это – «единственная возможность сохранить средства вкладчиков и спасти финансовую систему»

«Это позволит стране гарантировать всем вкладчикам их сбережения, а бизнесу – его средства. Это также позволит устранить угрозы для финансовой стабильности страны», – заявила глава Нацбанка.

«Таким образом, мы защищаем более 20 миллионов граждан Украины, которые обслуживаются и сберегают средства в этом банке. В первую очередь, речь идет о 3,2 миллиона пенсионеров, более чем 500 тысяч студентов и 1,6 миллионов других социально незащищенных граждан», – сказала она.

«Не потеряют свои средства и смогут в дальнейшем бесперебойно работать 500 тысяч физлиц-предпринимателей, а также 600 тысяч предприятий от малых до больших, а 3,6 миллиона работников сохранят доступ к своим зарплатам, в частности 2,2 миллиона работников бюджетных учреждений и 1,4 миллиона работников коммерческих организаций», – заявила Гонтарева.

Она также заверила, что доступ к депозитам и терминалам сохранится.