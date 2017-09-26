В Беларуси впервые вынесли приговор члену группировки «ДНР»

Суд вынес Алексею Ершову приговор в виде ограничения свободы на 2 года за участие в боевых действиях на стороне боевиков

29-летний гражданин Беларуси осужден по ч.1 ст. 361-3 УК «Участие в вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон на территории иностранного государства, а равно участие в вооруженном конфликте, военных действиях без уполномочия государства и при отсутствии признаков наемничества». Об этом сообщает белорусское издание «Наша нива».

В сообщении говорится, что суду не удалось доказать статью 133 УК – наемничество. Зато многочисленные снимки, которые боевик публиковал в социальных сетях, стали доказательством его вины по прочим статьям. На них белорус позирует с огнестрельным оружием, на фоне танков, у въезда в Донецк.

Подсудимым оказался житель Постав Алексей Ершов, принимавший участие в вооруженном конфликте на востоке Украины на стороне «ДНР». Ершов осужден на 2 года ограничения свободы без направления в исправительные учреждения, так называемой «домашней химии».

Как проходило слушание, неизвестно. На суде звучала информация, распространение которой ограничено, поэтом у суд в Витебске проходил за закрытыми дверями.

Сообщается, что у Ершова остались жена и ребенок.

Ранее белорусов, воюющих на территории иностранных государств, могли осудить только по статье «наемничество», однако по инициативе КГБ были внесены изменения в Уголовный кодекс, в результате чего за решеткой могут оказаться и те, кто воюет не за деньги, а из идейных убеждений.

Ранее не были известны случаи, чтобы в Беларуси судили именно за участие в боевых действиях. Бывали случаи, когда людей, воевавших на стороне Украины, наказывали, но по иным статьям. Тарас Аватаров за незаконный оборот и контрабанду взрывного устройства был приговорен к 5 годам, а Станислав Гончаров за злостное хулиганство к 7 годам колонии.

Информации о приговорах, вынесенных боевикам «ДНР» и «ЛНР», ранее в открытом доступе не было.