При прохождении ВНО фамилии школьников из «Л-ДНР» будут зашифрованы

С целью обезопасить школьников во время ВНО, Министерство образования планирует шифровать фамилии детей с неподконтрольных территорий

Дети, которые окончили учебные заведения на территории «Л-ДНР», могут сдать Внешнее независимое оценивание, зарегистрировавшись на него с 3 по 20 мая. Так они смогут записаться на дополнительную сессию, которая пройдет с 3 по 12 июля. Сообщение об этом публикует Министерство образования Украины.

Чтобы обезопасить детей, которые проживают на территории ОРДЛО и в оккупированном Крыму, в приказах о зачислении вместо фамилий будут фигурировать шифры.

В Минобразовании отметили, что в один год выпускники могут получить аттестат об окончании 9 и 11 класса украинской школы. Для этого нужно сдать 4 экзамена: украинский язык и литература, география и история Украины, правоведение.

«Завершить обучение в государственных школах учащиеся могут дистанционно за 1 год. Документы также можно подавать в электронном виде. Сроки их подачи не ограничены во времени», — сообщили в Министерстве.