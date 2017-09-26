Во Франции появилось «представительство ДНР»

Французские власти уже не признали объединение и подчеркнули, что оно не имеет дипломатического статуса

Во французском Марселе открыли так называемый «представительский центр» незаконной организации «ДНР». Об этом сообщает «РИА Новости».

Открытие прошло не в здании «представительства», а в зале отеля Novotel. Как заявил глава «представительства» Юбер Файяр, такое решение было принято из соображений безопасности.

Планируется, что организация будет проводить культурные мероприятия в виде концертов и выставок. Также планируется запуск собственного сайта «представительства».

Message du ministre des Affaires Etrangeres de la #DNR Natalia Nikonorova pic.twitter.com/50wdT2wAau — Xavier Moreau (@xmoreau45) 25 вересня 2017 р.



«Мы хотим также установить связи между местными школьниками и учениками из Донбасса», — сказал Файяр.

Как сообщает посольство Франции в Украине, МИД Франции обратилось к прокурору страны из-за запланированного открытия «представительства ДНР» в Марселе.

В сообщении говорится, что для создания «представительства» не потребовалось предварительное разрешение властей, так как это образование зарегистрировано в стране в статусе общественного объединения.

«Французские власти официально не признают этого объединения, которое не имеет дипломатического статуса и не может приобрести связанных с ним привилегий и иммунитетов. Франция поддерживает территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ и полное восстановлению ее государственного суверенитета; Франция не признает сепаратистских образований в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, с которыми мы не имеем отношений», — отметили в посольстве.

Ранее сообщалось, что «представительство ДНР» было зарегистрировано в частном доме под Марселем.